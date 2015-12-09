美官员称美国污染治理法规或可为中国治霾提供借鉴

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月9日 - 奥巴马政府新推出的污染治理法规正遭受共和党批评者的攻击，但美国环境保护署（EPA）署长吉娜·麦卡锡称，类似法规为中国治理空气污染提供了一个解决方案。
麦卡锡本周与中国官员在巴黎气候大会期间会面，谈论美国8月推出的清洁能源计划（Clean Power Plan）将如何能够通过减少发电厂的碳排放来改善空气质量。
“我们的清洁能源计划不仅将减少碳污染，也将大幅减少导致烟雾与煤烟的污染物。这是美国政府的主要关切之一，”麦卡锡在巴黎气候大会期间接受路透采访时表示。
北京市政府周一首次发布空气重污染红色预警，即全市于12月8日7时至12月10日12时启动空气重污染红色预警。中小学停课，所有施工工地暂停室外作业。
麦卡锡在巴黎向其他国家的官员宣传气候计划的优点，并向他们保证，这些法规可以禁得起来自共和党主导的美国国会、全美过半州以及行业组织的挑战。
她称，她表达的主要意思是美国的联邦《清洁空气法》是基于可靠的科学与法律原则。《清洁空气法》是美国1970年代推出的法律，为EPA最近削减美国发电厂碳排放的法规提供了支持。
麦卡锡在与中国官员的会谈中也暗示，《清洁空气法》以及由此产生的清洁能源计划为中国治理雾霾来源提供了一个解决方案。
麦卡锡称，她正与中国合作，以帮助中国制定全国性的“总量管制与交易制度”以及改善监控技术。按照“总量管制与交易制度”，从2017年起企业将可进行污染许可证交易。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。