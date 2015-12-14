奥巴马称巴黎气候协议是拯救地球的“最佳机会”

路透华盛顿12月12日 - 美国总统奥巴马周六称赞巴黎气候大会达成的里程碑协议，称这是拯救地球免遭全球气候变化恶果的最佳机会。

“美国人民今天可以感到骄傲，因为这个历史性协议是对美国领导力的认可。过去七年里，我们已将美国变成全球抗击气候变化的领袖。”奥巴马称。

奥巴马称，此项协议表明全世界立场一致便可实现成果。他说：“该协议是我们拯救地球的最佳机会。”

协议达成后，奥巴马在白宫表示：“没有一个协议是完美的，包括这个协议。”他指出，有近200个国家参加的谈判向来都不容易。

“即使在巴黎设定的初始目标全部实现，在碳减排方面也还只是走了一部分路程。”奥巴马表示。

奥巴马将抗击全球气候变化作为他总统任期内的重要事项，但他的相关提议在国会遭遇来自共和党的严重阻力。

不同于京都议定书，巴黎气候协议不具有完全法律约束力，几乎可以肯定这样的协议在美国国会无法通过。（完）