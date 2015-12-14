奥巴马称巴黎气候协议是拯救地球的“最佳机会”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月12日 - 美国总统奥巴马周六称赞巴黎气候大会达成的里程碑协议，称这是拯救地球免遭全球气候变化恶果的最佳机会。
“美国人民今天可以感到骄傲，因为这个历史性协议是对美国领导力的认可。过去七年里，我们已将美国变成全球抗击气候变化的领袖。”奥巴马称。
奥巴马称，此项协议表明全世界立场一致便可实现成果。他说：“该协议是我们拯救地球的最佳机会。”
协议达成后，奥巴马在白宫表示：“没有一个协议是完美的，包括这个协议。”他指出，有近200个国家参加的谈判向来都不容易。
“即使在巴黎设定的初始目标全部实现，在碳减排方面也还只是走了一部分路程。”奥巴马表示。
奥巴马将抗击全球气候变化作为他总统任期内的重要事项，但他的相关提议在国会遭遇来自共和党的严重阻力。
不同于京都议定书，巴黎气候协议不具有完全法律约束力，几乎可以肯定这样的协议在美国国会无法通过。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。