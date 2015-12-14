奥巴马称巴黎气候协议是拯救地球的“最佳机会”

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月12日 - 美国总统奥巴马周六称赞巴黎气候大会达成的里程碑协议，称这是拯救地球免遭全球气候变化恶果的最佳机会。
“美国人民今天可以感到骄傲，因为这个历史性协议是对美国领导力的认可。过去七年里，我们已将美国变成全球抗击气候变化的领袖。”奥巴马称。
奥巴马称，此项协议表明全世界立场一致便可实现成果。他说：“该协议是我们拯救地球的最佳机会。”
协议达成后，奥巴马在白宫表示：“没有一个协议是完美的，包括这个协议。”他指出，有近200个国家参加的谈判向来都不容易。
“即使在巴黎设定的初始目标全部实现，在碳减排方面也还只是走了一部分路程。”奥巴马表示。
奥巴马将抗击全球气候变化作为他总统任期内的重要事项，但他的相关提议在国会遭遇来自共和党的严重阻力。
不同于京都议定书，巴黎气候协议不具有完全法律约束力，几乎可以肯定这样的协议在美国国会无法通过。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。