研究称太阳活动减弱或减缓欧美变暖进程

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆6月23日 （记者 Alister Doyle） - 研究报告称，太阳热能输出若降至300年前水平，将减缓美国东部和欧洲的气温上升，但对全球的影响作用仍太小，无法阻止全球变暖趋势。

该报告由英国气象局哈德利中心的科学家领衔完成，报告称制定应对冬季洪水的地区规划时，应考虑太阳活动减弱的可能性。在气候较温暖地区，降水增加和霜冻减少可能导致冬季洪水。

报告称，太阳热能输出脱离高位，且有15-20%的几率至2050年时重返1645-1715年“蒙德极小期”（Maunder Minimum）水平，当时是小冰期的低谷期，伦敦整个泰晤士河都结冰了。

科学家估计，太阳活动减弱将导致全球气温平均降低0.1摄氏度。而气候变化最坏的情况是，全球气温到2100年或上升6.6摄氏度，0.1摄氏度的下滑不值一提。

“很不幸的是，太阳救不了我们，”英国气象局哈德利中心的教授、报告共同作者斯凯夫（Adam Scaife）对路透表示。

但报告指出，若重现“蒙德极小期”，将对美国东部、冰岛、欧洲北部和东部产生明显的区域性影响，可令这些地区气温因此降低0.4-0.8摄氏度。

报告称，太阳活动减弱对欧美的影响相当大，因此在制定长期基础设施规划譬如城市排水设施或河流防汛设施时，应考虑到这点。(完)