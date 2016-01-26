跨国公司在评估供应链环境影响上存在盲点--研究

路透奥斯陆1月26日（记者Alister Doyle） - 根据周二发布的一份研究报告，许多跨国公司在判断其供应商运营对环境的影响方面存在盲点，由此将面临气候变化相关风险。

该报告称，去年询问约8,000家供应商的环境影响时，仅49%进行了反馈。非盈利性顾问机构CDP（碳信息披露项目）和BSR，与戴尔、联合利华、沃尔玛等75家公司在环境风险方面合作编制了这份报告。

“如果是一家跨国大公司，供应链有一个盲点......，则可能会面临更大的风险，”CDP负责人辛普森（Paul Simpson）告诉路透。

Simpson称，当然，越来越多的跨国公司很积极的查寻供应链上的环境信息，如温室气体排放、水的使用或其业务对热带森林的影响。

例如，可口可乐目标是2020年单位产品碳足迹比2010年减小25%。可口可乐称，三分之二的碳足迹是由供应商造成的，例如包装、农业成分、冷却设备及自动售货机。

沃尔玛表示到2015年已经从其供应链中削减了2000万吨温室气体排放量。这是在没有适当检测情况下无法完成的。

该报告没有具体列出对供应商持好的和不好评价的企业名称，但辛普森表示，CDP将于2017年发布排名榜单。（完）