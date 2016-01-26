跨国公司在评估供应链环境影响上存在盲点--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆1月26日（记者Alister Doyle） - 根据周二发布的一份研究报告，许多跨国公司在判断其供应商运营对环境的影响方面存在盲点，由此将面临气候变化相关风险。
该报告称，去年询问约8,000家供应商的环境影响时，仅49%进行了反馈。非盈利性顾问机构CDP（碳信息披露项目）和BSR，与戴尔、联合利华、沃尔玛等75家公司在环境风险方面合作编制了这份报告。
“如果是一家跨国大公司，供应链有一个盲点......，则可能会面临更大的风险，”CDP负责人辛普森（Paul Simpson）告诉路透。
Simpson称，当然，越来越多的跨国公司很积极的查寻供应链上的环境信息，如温室气体排放、水的使用或其业务对热带森林的影响。
例如，可口可乐目标是2020年单位产品碳足迹比2010年减小25%。可口可乐称，三分之二的碳足迹是由供应商造成的，例如包装、农业成分、冷却设备及自动售货机。
沃尔玛表示到2015年已经从其供应链中削减了2000万吨温室气体排放量。这是在没有适当检测情况下无法完成的。
该报告没有具体列出对供应商持好的和不好评价的企业名称，但辛普森表示，CDP将于2017年发布排名榜单。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。