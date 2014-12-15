利马气候大会无实质成果 明年谈判前景蒙阴

(本文由路透中文网编译提供)

路透利马12月14日 - 利马气候大会于周日凌晨时分落幕。专家称，会议没有取得实际进展，这给明年达成有效抑制气候变化并应对气候变化影响的全球性协议的前景蒙上了一层阴影。

在明年底的巴黎气候大会上，各国将努力就在2020年后如何应对气候变化达成协议。该协议会影响随后数十年的全球能源、运输及发展政策。

利马气候大会议程很明确：就巴黎协议的范围和安排达成一致。

但与会国在巴黎协议的两大基本要素及许多细节上存在分歧，会议最终以与预期相差甚远的协议结束。

发展中国家担心任何协议都会要求他们设定宏大的减排目标，他们认为这样不公平，因为他们理应被允许发展。

富裕国家则表示，目前是所有国家协助应对气候变化的时候了。

利马大会的谈判较计划时间超出了逾30个小时，最终的决定较稍早的版本大打折扣，删除了对各国承诺的所有评估。

会议决定还删除了对发展中国家提供财务支持的技术性评估内容。

很多置身谈判之外的观察人士对谈判进展迟缓感到沮丧，企业和金融行业领导人表示，他们需要从气候变化协议中看到包括长期减排目标在内的更确切信号，以开始在低碳项目上投入巨资。(完)