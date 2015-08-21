今年7月为有记录以来全球最热月份--NOAA

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿8月20日 - 美国国家海洋和大气管理局（NOAA）周四称，今年7月是有记录以来全球最热的月份，2015年则是迄今最热的一年。
该局在其在线发布的全球气候月报中称，7月许多国家和海洋出现了热浪天气，海洋的温度触及历史高位。
根据NOAA，今年7月是1880年有记录以来温度最高的月份，气温达到61.86华氏度（16.61摄氏度）。
该局称，今年前七个月为全球有记录以来温度最高的时期，比20世纪的平均温度高出1.53华氏度（0.85摄氏度），刷新之前在2010年创下的高出0.16华氏度（0.09摄氏度）的记录。
该局还称，气温快速上升，主要归因于人类使用化石燃料。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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