今年7月为有记录以来全球最热月份--NOAA

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月21日 - 美国国家海洋和大气管理局（NOAA）周四称，今年7月是有记录以来全球最热的月份，2015年则是迄今最热的一年。

该局在其在线发布的全球气候月报中称，7月许多国家和海洋出现了热浪天气，海洋的温度触及历史高位。

根据NOAA，今年7月是1880年有记录以来温度最高的月份，气温达到61.86华氏度（16.61摄氏度）。

该局称，今年前七个月为全球有记录以来温度最高的时期，比20世纪的平均温度高出1.53华氏度（0.85摄氏度），刷新之前在2010年创下的高出0.16华氏度（0.09摄氏度）的记录。