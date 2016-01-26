近年全球气温连创纪录新高几乎肯定是人为因素造成的--研究

路透奥斯陆1月25日 （记者 Alister Doyle） - 一项研究周一显示，全球气温自2000年以来有多年创下纪录新高，这几乎肯定是人为因素导致全球变暖的迹象，而几乎不可能是随机的、自然因素波动造成的。

2015年是19世纪有记录以来最热的一年，创纪录的高温引发热浪、乾旱、暴雨以及海平面升高。几乎所有科学家都将这种变暖趋势归咎于燃烧化石燃料排放的温室气体。

“若没有人为造成的全球变暖，近几年观测到的创纪录温度是极不可能发生的，”美国领导的一个专家团队在《科学报告》（Scientific Reports）上发表的文章称。

这项研究发表于2015年温度数据公布之前，研究估计若没有人类的影响且事件系列是随机的，则连续出现创纪录温度的可能性介于1/770和1/10000之间。有记录以来最热的15个年头中，有13个介于2000年至2014年之间。

宾夕法尼亚州立大学气象学教授、这项研究的第一作者Michael Mann对路透表示，专家团队的计算机模拟显示，上述温度连续创纪录的发生概率（包括2015年）已达到介于1/1250和1/13000。

“气候变化是真实的、人为造成的，已不再是细微不可见的--我们看到气候变化的影响正在我们眼前展现，”他在电邮中写道。自然因素波动包括太阳辐射输出的改变或者火山爆发，火山爆发会遮挡阳光。

“自然气候变量没法解释近期观测到的全球变暖记录，但人为的全球变暖能解释，”这项研究的共同作者、波茨坦气候影响研究所的Stefan Rahmstorf在声明中表示。（完）