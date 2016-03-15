科学家称2016年气温升幅创下纪录 实施《巴黎协定》刻不容缓

路透奥斯陆3月14日 - 科学家周一称，由于全球变暖以及厄尔尼诺现象，2016年气温升幅创下纪录，这令《巴黎协定》的实施刻不容缓。

据美国宇航局（NASA）周末发布的数据，今年2月的全球平均气温相比2月正常水平高1.35摄氏度。以1951-80年为基准，这种升幅是单月最大升幅。

之前的记录在1月创下，大气层中温室气体增加以及强劲的厄尔尼诺现象等导致气温升高。

“我认为，即使是顽固不化的人看着这些都会说：‘到底怎么回事’？”世界气象组织世界气候研究计划的负责人大卫·卡森（David Carlson）谈及气温大幅上升时表示。

“这令人震惊，”他对路透表示。“地球肯定已经发生了变化……这让我们担忧（气候变化的）长期影响。”科学家们称，全球变暖正在导致更多强降雨、乾旱和海平面上升。

欧洲中期天气预报中心（ECMWF）哥白尼气候变化局的负责人Jean-Noel Thepaut称，全球变暖的长期趋势“令《巴黎协定》的实施变得迫在眉睫”。

Jean-Noel Thepaut称，有记录以来的16个最暖年份中，有15个出现在21世纪。（完）