科学家称2016年气温升幅创下纪录 实施《巴黎协定》刻不容缓

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆3月14日 - 科学家周一称，由于全球变暖以及厄尔尼诺现象，2016年气温升幅创下纪录，这令《巴黎协定》的实施刻不容缓。
据美国宇航局（NASA）周末发布的数据，今年2月的全球平均气温相比2月正常水平高1.35摄氏度。以1951-80年为基准，这种升幅是单月最大升幅。
之前的记录在1月创下，大气层中温室气体增加以及强劲的厄尔尼诺现象等导致气温升高。
“我认为，即使是顽固不化的人看着这些都会说：‘到底怎么回事’？”世界气象组织世界气候研究计划的负责人大卫·卡森（David Carlson）谈及气温大幅上升时表示。
“这令人震惊，”他对路透表示。“地球肯定已经发生了变化……这让我们担忧（气候变化的）长期影响。”科学家们称，全球变暖正在导致更多强降雨、乾旱和海平面上升。
欧洲中期天气预报中心（ECMWF）哥白尼气候变化局的负责人Jean-Noel Thepaut称，全球变暖的长期趋势“令《巴黎协定》的实施变得迫在眉睫”。
Jean-Noel Thepaut称，有记录以来的16个最暖年份中，有15个出现在21世纪。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。