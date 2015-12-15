白宫称奥巴马赞扬中国在促成巴黎气候协议方面发挥的重要作用

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月14日 - 美国白宫称，美国总统奥巴马周日晚与中国国家主席习近平通了电话，通话中奥巴马对中国在促成巴黎气候协议方面发挥的重要作用表示赞赏。
白宫周一发布的声明中称，两国领导人认为两国谈判代表团的密切合作对促成协议发挥了积极作用。
白宫称：“总统强调中美两国未来在气候变化议题上继续密切合作的重要性。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。