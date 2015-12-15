白宫称奥巴马赞扬中国在促成巴黎气候协议方面发挥的重要作用

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月14日 - 美国白宫称，美国总统奥巴马周日晚与中国国家主席习近平通了电话，通话中奥巴马对中国在促成巴黎气候协议方面发挥的重要作用表示赞赏。
白宫周一发布的声明中称，两国领导人认为两国谈判代表团的密切合作对促成协议发挥了积极作用。
白宫称：“总统强调中美两国未来在气候变化议题上继续密切合作的重要性。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选