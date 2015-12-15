白宫称奥巴马赞扬中国在促成巴黎气候协议方面发挥的重要作用

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月14日 - 美国白宫称，美国总统奥巴马周日晚与中国国家主席习近平通了电话，通话中奥巴马对中国在促成巴黎气候协议方面发挥的重要作用表示赞赏。

白宫周一发布的声明中称，两国领导人认为两国谈判代表团的密切合作对促成协议发挥了积极作用。

白宫称：“总统强调中美两国未来在气候变化议题上继续密切合作的重要性。”(完)