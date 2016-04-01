中美两国宣布将于4月22日签署《巴黎协定》

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月31日 - 中美两国元首周四发表的气候变化联合声明称，中美两国将于4月22日签署《巴黎协定》，并采取各自国内步骤以便今年尽早参加《巴黎协定》。

根据声明，两国元首还鼓励《联合国气候变化框架公约》其他缔约方采取同样行动，以使《巴黎协定》尽早生效。

声明称，两国元首进一步承诺，将共同并与其他各方一道推动《巴黎协定》的全面实施，战胜气候威胁。

声明指出，两国元首也承诺今年双方共同并与其他国家一道努力在相关多边场合取得积极成果，包括《蒙特利尔议定书》下符合“迪拜路径规划”的氢氟碳化物修正案和国际民航组织大会应对国际航空温室气体排放的全球市场措施。

经过四年的艰难谈判后，来自近200个国家的代表在去年12月12日达成了具有里程碑意义的《巴黎协定》，但协定需要代表至少55%全球碳排放的至少55个国家的正式参加才能生效。

美国气候变化特使斯特恩（Todd Stern）称，《巴黎协定》尽早生效有利于易受气候变化影响的国家。

“促使协定生效对他们而言是可能发生的最好的事情。”斯特恩称。

联合国秘书长潘基文本月早些时候称，在4月22日于纽约联合国总部举行的仪式上，预计会有120个或更多的国家签署《巴黎协定》。

预计美国国务卿克里将代表美国签署该协定。（完）