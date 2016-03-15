海平面上升到2100年时料会导致美国1300万人无家可归

路透华盛顿3月14日（记者 Will Dunham） - 科学家周一称，美国沿海地区因本世纪海平面上升而无家可归的人口数量可能要比原先预期高出许多。若海平面上升6英尺，美国受影响的人口数量将超过1300万人。

来自美国国家海洋和大气管理局的研究人员结合人口增长趋势及高风险地区的预测，对到2100年时海平面的变化情况进行了评估。

海平面上升3英尺，预计可为420万人提供住所的地方将面临被淹没的风险；海平面上升6英尺，受影响的人口数量则达1,310万人。

作为人口稠密的沿海地区，佛罗里达州面临的风险最大，若海平面上升6英尺，预计当地受影响人数多达606万人。紧随其后的是路易斯安那州和加利福尼亚州，受影响的人口数量预计分别为129万人和100万人。

其他可能受到严重影响的州分别为纽约州（90.1万人）、新泽西州（82.7万人）、佛吉尼亚州（47.6万人）、马萨诸塞州（42.8万人）、德克萨斯州（40.5万人）、南卡罗来纳州（37.4万人）和北卡罗来纳州（29.8万人）。

“随着海平面上升，佛罗里达州的沿海地区将会被淹没。”乔治亚大学地理学教授Deepak Mishra说。“海平面上升是气候变化对世界上许多人而言变成一种现实的现象，许多人面临无家可归、成为气候变化受害者的风险，才是真正的威胁。”

乔治亚大学的人口学家、该研究的主要作者Mathew Hauer称，可能无家可归的人口数量预测值较之前预测高出最多三倍。（完）