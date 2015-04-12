希拉里宣布竞选美国总统 承诺为普通人奋斗

路透纽约/华盛顿4月12日 - 美国前国务卿希拉里·克林顿周日宣布第二次竞选美国总统，自称是普通美国人的斗士，要为正在摆脱经济困难时期的美国人创造公平的环境。

希拉里·克林顿作为民主党内领先的竞选者，通过一段视频宣布开始参与2016年美国总统竞选。她在视频中表示，经济好处仍在向上层阶级倾斜。

“普通美国人需要一个斗士，我希望成为这样的斗士，”她在视频中表示，“这样你们才能不仅日子能得去，而且能够向前走，并保持领先。”

助手们表示，希拉里·克林顿将在竞选中强调计划解决经济不平等问题，并将宣扬其成为美国首任女总统的历史意义。

希拉里·克林顿自1990年代初以来一直是美国最出名的人士之一，要想成为总统，最大挑战之一就是表现出更贴近底层的一面。

批评者表示，她多年来做过第一夫人、参议员和国务卿，已经与底层脱离接触。(完)

(编译 张涛；审校 王丽鑫)

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