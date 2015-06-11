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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 11日 星期四 10:54 BJT

克林顿称若希拉里入主白宫 他将放弃收费演讲

美国前总统比尔·克林顿周三称，如果他的妻子希拉里·克林顿当选美国总统，他将不再进行收费演讲。美国共和党人及媒体评论员对克林顿夫妇的高额演讲收入颇多诟病，称这种做法可能存在利益冲突。克林顿称，如果希拉里入主白宫，他会继续进行演讲但不收费。路透

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