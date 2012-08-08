希拉里称不能让叙利亚陷入宗派战争

2012年8月7日，美国国务卿希拉里在比勒陀利亚参加美国与南非战略对话。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

路透比勒陀利亚8月7日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周二表示，决不能让叙利亚陷入宗派战争，并警告外界不要派恐怖斗士加入该国冲突。

“我们必须对避免宗派战争有十分明确的预期，”希拉里在南非首都比勒陀利亚召开新闻发布会回答关於叙利亚的问题时说。比勒陀利亚是她此次非洲之行的最後一站。

“那些试图通过派遣代理人或恐怖斗士来利用局势的人必须意识到，叙利亚人民绝不会容忍这种行为，”她补充道。

希拉里未详细说明她所指的“代理人或恐怖斗士”，也未指向某个国家或组织。

但叙利亚战争却日显宗派化，以逊尼派为主的反抗力量得到逊尼派领导的土耳其和海湾阿拉伯国家的支持，而阿萨德政府则获得什叶派伊朗的支持。

希拉里称，随着反对派壮大，加上阿萨德的一些支持力量变弱，国际社会有必要加紧制定後阿萨德时代的计划。

“我们可以开始商讨并制定（叙利亚）政府倒台後的下一步计划。我没法确定具体时间，也不可能做出预测，但我知道这会发生，”希拉里说。

“我们必须想办法加速这一天的到来，届时流血冲突停止，政治过渡启动……我们必须确保政府机构完好，”她说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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