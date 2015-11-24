美国钢铁工人工会宣布支持希拉里竞选总统

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透纽约11月23日 - 美国民主党总统参选人希拉里·克林顿周一获得美国钢铁工人工会支持，进一步加强其在民主党总统提名战中的领先地位。
“尽管委员会觉得其他几名参选人也符合钢铁工人工会的价值观，但他们将想法付诸实践中与希拉里有差距，”该工会在声明中称。
“希拉里顾及工会成员所依赖工作的记录是委员会做决定时考虑的最大因素。”
该工会执行委员会上周五全票通过，周一宣布结果。支持希拉里的工会数量达到了14个。
“希拉里无与伦比的政府工作经验将让她能够以其他竞选者无法做到的方式履行她的承诺，”该工会周一称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。