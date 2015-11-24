美国钢铁工人工会宣布支持希拉里竞选总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月23日 - 美国民主党总统参选人希拉里·克林顿周一获得美国钢铁工人工会支持，进一步加强其在民主党总统提名战中的领先地位。

“尽管委员会觉得其他几名参选人也符合钢铁工人工会的价值观，但他们将想法付诸实践中与希拉里有差距，”该工会在声明中称。

“希拉里顾及工会成员所依赖工作的记录是委员会做决定时考虑的最大因素。”

该工会执行委员会上周五全票通过，周一宣布结果。支持希拉里的工会数量达到了14个。