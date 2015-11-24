美国钢铁工人工会宣布支持希拉里竞选总统

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因连涨四日后有获利了结和农户卖盘
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因在市场连续四日上涨，提振3月大豆合约触及六个月高位后，投资者获利了结和农户卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月23日 - 美国民主党总统参选人希拉里·克林顿周一获得美国钢铁工人工会支持，进一步加强其在民主党总统提名战中的领先地位。
“尽管委员会觉得其他几名参选人也符合钢铁工人工会的价值观，但他们将想法付诸实践中与希拉里有差距，”该工会在声明中称。
“希拉里顾及工会成员所依赖工作的记录是委员会做决定时考虑的最大因素。”
该工会执行委员会上周五全票通过，周一宣布结果。支持希拉里的工会数量达到了14个。
“希拉里无与伦比的政府工作经验将让她能够以其他竞选者无法做到的方式履行她的承诺，”该工会周一称。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因在市场连续四日上涨，提振3月大豆合约触及六个月高位后，投资者获利了结和农户卖出。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。