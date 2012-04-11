希拉里警告称朝鲜发射火箭後将作“额外挑衅”

路透马里兰州安那波利斯4月10日电（记者 Paul Eckert）---美国国务卿希拉里周二警告称，历史表明朝鲜在本周发射火箭後还会作出“额外挑衅”，暗示该国惧怕与外界建立更密切的关系。

希拉里就美国对亚太地区政策发表讲话时还呼吁，中国应更多地支持并参与维护地区安全的努力，并解决网络窃取知识产权的问题。

朝鲜发射远程火箭的计划，违背了联合国禁止该国研发可携带核弹头导弹的决议。

朝鲜称该国即将发射的是一枚气象卫星，而其他国家则认为其发射的是一枚先进导弹。希拉里称，朝鲜的发射计划“引发外界质疑该国所谓有意改善与我们及其邻国关系的诚意”。

“发射一事将会让人相信，朝鲜领导人将改善与外界的关系视为他们政体的威胁。而且近期的历史有力地表明，（朝鲜）随後还可能作出更多挑衅，”她在位於马里兰州安那波利斯的美国海军学院发表演讲时说。

她还在演讲中指出，美国经济和国家安全面临网络入侵带来的日益增多的威胁，特别是通过网络手段窃取知识产权的活动，美国愈发感到担忧。

她表示，中美两国“在网络空间建立明确且可接受的行为规范”至关重要，但没有就此事直接指责中国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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