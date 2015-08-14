中信股份在铁矿石港口控制权诉讼中胜出 对方将提上诉

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透墨尔本8月14日 - 关于与澳洲亿万富翁Clive Palmer争夺一铁矿石出口港控制权的诉讼，中国中信股份(0267.HK)已在周五胜诉，该港口是中信股份用来输出旗下亏损连连的100亿美元中澳铁矿项目产品。
这场西澳洲Cape Preston港口的运营权的争夺战，是中信股份与Palmer旗下公司Mineralogy聚焦于权利金的长期法律诉讼；中澳铁矿项目是中国最大的海外矿业投资。
一联邦法院法宽驳斥了所有Mineralogy的要求；Mineralogy要求终止中信股份的港口合约，并取回Cape Preston的所有权。
承审法官Joshua Edelman在判决书中表示，“从许多角度来看，种种的终止通知可说是闹剧。”
他呼吁双方协商和解其余的所有争端，这样可以省下数以百万计美元的诉讼费用；这些诉讼的进行时间已经超过两年。
Edelman表示，“两者间的诉讼及相关不确定性可能延续多年。”
Palmer的一名发言人在电子邮件中表示，Mineralogy计画就此判决提出上诉，并对于上诉的前景有信心。
中信股份对于此判决则是表示欢迎。
中信股份一名发言人在电子邮件发送的声明中表示，“在就采矿、处理及出口基础设施做出如此重大的投资之后，我们一直专注于确保永续经营，并确保这个项目能够完全发挥潜力。”
自从中澳铁矿项目于2013年末启动以来，中信股份已经出口约400万吨磁铁矿精矿。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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