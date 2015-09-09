《李欢专栏》我们需要什么样的民族品牌

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，曾任职中国工商银行金融市场部、宏源证券债券销售交易部，从事债券与衍生产品交易多年。现任职中融信托资金资本市场部，从事大类资产配置领域的投资与研究工作。）
还记得在2006年我第一次去美国，跟着一大帮人转了半天奥特莱斯，花了70美元买了一双带气垫的nike鞋，据估计当时这样的一双鞋在国内的售价不会低于1000元人民币，因此还觉得占了挺大便宜。
后来我就一直在琢磨，为什么一双made in China的鞋子，被大老远地运到了富裕的美国纽约，而售价居然比相对贫穷很多的国内还要便宜？其实不仅是鞋子，很多商品普遍存在这样的现象。
我查阅了相关资料，有多个原因都能提供一定的解释：
一是税收成本差异，部分商品在国内要征收高昂的关税，导致国内价格更高。有些商品比如化妆品奢侈品关税较高,自然国内售价就高，即便国内生产也是如此。
二是物流成本，国外物流体系较为发达高效，成本较低。而国内由于高速收费等成本高昂，物流体系又不够发达，效率偏低，最终要加价到商品上。
但我认为，主要的原因不是在于这些硬的方面，而在于软的方面，即市场力。怎么理解呢？强大的市场才能孕育强大的品牌和多样的商业模式。商业模式大体分为两类，高溢价和快速周转。前者通过提高加价率，适当牺牲周转率，提高利润率；而后者追求性价比，这就要降低毛利率，但通过提高周转率弥补，从而获得较高的毛利率。
沃尔玛极致地追求性价比，薄利多销，是快速周转的典范。潜在地，沃尔玛的成功和统一强大的国内市场有密切关系。话说当年mp3播放器领域百家争鸣，sony的产品也可圈可点，但ipod异军突起，当然很大成分是乔布斯的天才，但美国本土市场的依托功不可没。
比较美国和欧洲市场很有意思，美国更主流的是大众消费文化，多的是可口可乐麦当劳这样的品牌，相对而言欧洲人更讲究奢侈品，欧洲列强都有很多奢侈品牌。这与美国市场统一而广阔，欧洲市场相对分裂狭小有关系。竞争中都讲究优势，扬长避短嘛。
如果一国或区域市场比较狭小，尤其是国民收入差距巨大，这会是高溢价模式的温床。举个最极端的对比，全世界大屏幕三星电视机售价最低的国家应该包括韩国，因为那是原产国；而售价最高的国家应该包括朝鲜，因为那里的市场只能说quite small，只有真正的达官贵人才能消费大屏幕三星电视，他们必须而且能够承受高溢价。
我印象很深刻的是看美国电视的广告，很多都走笑脸亲和路线，而不是像国内的广告，似乎处处都在炫耀奢华尊贵。至于那些低收入的消费群体，只能通过一些山寨品牌来满足，他们走的是低品质低价格变相高溢价路线。很多国外很普通大众化的品牌在中国都改走精品路线。记否，十几年前必胜客都有那么点轻奢调调。
但世易时移，中国市场在发生深刻的变化。首先中国的市场本来就消费人口众多，潜在的市场极为广阔；尤其是随着人均收入水平的提高，屌丝消费群体崛起，他们追求更高的品质，但并不想要奢侈平的价格和腔调。他们称自己为屌丝，这显然跟奢侈品不搭边，但实际上不是随便就可以自称屌丝的，屌丝也有门槛。这一市场是快速周转的温床，孕育着伟大的商机，我们需要的正是能够迎合这种需求的商家和品牌。
快速周转，说起来容易，做起来却非常的难，要求非常深厚的积累。一个快速周转的战略，一旦某个环节掉了链子，周转速度就下来了，那么就商家及其上下游的合作伙伴的利润甚至生存空间就受到影响；为了弥补，商家往往被迫加价。加价，就必须加大品牌和推广力度。而这加大了费用，反过来又形成了加价的压力。高溢价的精品战略就像一个沼泽，一旦陷入只会越陷越深，而商家和品牌离广阔的大众市场越来越远。精品市场，看起来光鲜诱人，但那是大量洋品牌盘踞之地。以己之短，攻人之长，实乃下策。而一些计划执行快速周转的品牌，最终陷入山寨地摊货的泥潭，更是屡见不鲜。看看国内众多手机品牌的生存现状，客观地说，趴在坑里似乎更安全一点。
这么说起来，快速周转知易行难，实际上有很高的门槛。但欣喜的是，这条路有越来越多的厂商走了出来。小米手机是一个鲜明的例子。考虑到快速周转需要更紮实的运营基础，华为手机似乎走得更稳当紮实一些。
坦率的说，我不用小米手机，也不打算用华为手机，但这不妨碍我看好他们，以及像小米和华为这样的快速周转品牌。我曾经和一些证券基金的同行一起去调研海澜之家，看起来去调研的人都不穿海澜之家，更有研究员为海澜之家的未来发愁，建议他们改走轻奢路线。我直摇头。在我看来，海澜之家真正玩转了性价比和快速周转，他们走在最好的路上。（完）
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
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