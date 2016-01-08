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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 8日 星期五 15:51 BJT

沪综指震荡收升2% 熔断机制暂停短线资金博弈激烈

中国股市沪综指周五反弹收升近2%。分析师表示，证监会宣布暂停熔断机制，政策面出现较大幅度逆转，导致今日市场大幅高开，但其后恐慌盘出笼打压快速下跌，股指盘中在探底成功后转而震荡上扬，盘面短线资金博弈激烈，料后市仍有较大幅度的震荡过程。上海A股今日成交3,219亿元人民币，上日因熔断暂停交易仅成交794亿元。路透

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