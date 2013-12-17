中国2014年或关停更多钢厂整治空污

* 目前并无迹象显示关闭钢厂行动扩及河北以外地区

* 武安限电限产措施预料仅持续半个月

* 上海螺纹钢期货已由11周高位回落2%

路透上海/新加坡12月17日 -随着中国政府加强治理空气污染，中国钢铁企业明年可能面临更多关停处置，但消息人士指出，近期河北省的关停产能行动，暂时仅限于主要产区。

上周河北武安地区钢厂接到当局通知，要求部分钢厂限电减产，引发钢铁产量疑虑，上海螺纹钢期货升至11周高位。但之后螺纹钢期货价格已回落近2%，因预期停产措施将仅有15天左右。

这是中国治理污染的最新动作，有别于2010年的经验，当时中国政府为了达成节能减排的十一五目标，下令河北、山东及河南省的钢厂从9月起减产。

中国粗钢产量约四分之一来自河北，去年中国粗钢产量创7.165亿吨纪录新高，今年预测将升至7.80亿吨。

但随着中国强力执行更多污染防治措施，并锁定钢铁等产业，明年中国粗钢产量可能受到压抑。据估计，中国钢企过剩产能约有2亿吨。

“这次暂时停产对本月的钢产量应该影响不大，不过我们担心明年政府为了减轻空气污染，会对钢厂采取更多措施，”武安一家钢厂的管理人员表示。

“政府不能只一关了之，因为这会引起社会不稳定和高失业率，不过政府会逐步进行，这是一个长期渐进的过程。”

据新华援引中国钢铁工业协会的数据称，今年头三个季度中国大型钢厂的平均利润率仅为2.99%，远低于整体制造业平均6-7%的利润率。

花旗集团分析师IvanSzpakowski表示，如果中国对环保未达标的工厂落实停产政策，并对达标企业定期检查，这可能标志着环保执法和过剩产能管理方面的一个“转折点”。

“我们预计未来这种由环保引发的短期停产会更加频繁。”Szpakowski表示。

目前主要关闭的钢厂位于武安，该市的年产能约为4,000-5,000万吨。自上周起，当地的工厂已经开始关闭轧钢生产线，并提前对高炉进行检修。

轧钢生产线把半成品生产成建筑用的钢筋等成品，而高炉则用铁矿石和碳生产生铁。

路透致电发布停产令的当地政府办公室，但没有人接听。

其他主要的钢铁生产城市，比如河北唐山，还未采取类似措施。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜 审校 李婷仪)

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