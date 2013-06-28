美联储官员力图消除市场对联储退出预期的过度反应

* 杜德利和鲍威尔称市场没有领会QE3的要领

* QE3的推行速度将取决于经济前景，而非日期

* 洛克哈特表示，若经济表现符合预期，将会收回宽松政策

路透纽约/华盛顿6月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储)两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。

纽约联邦储备银行总裁杜德利和美联储理事鲍威尔在各自的讲话中，均强调联储决策者一直在不安地关注着全球市场上周以来的大幅动荡。美联储在上周披露了逐步缩减并最终结束资产购买计划的时间表。

本周不仅是美联储官员，欧洲央行高层人士亦采取合作，他们的努力似乎正在见到成效。全球股市和债市周四上扬，因对于美国即将结束经济刺激举措的疑虑有所减轻。

金融市场环境上个月便开始收紧，但上周收紧步伐大大加快，当时美联储主席伯南克表示，若经济改善一如预期，联储预期今年稍晚将开始放慢购债脚步，到2014年中期将完全结束第三轮量化宽松计划(QE3)。

不过杜德利称，如果美国经济及就业市场表现比预期疲弱，那么QE3的力度将超过伯南克原先所规划之时间表。他强调，QE3退场时程并不是根据具体的日期，而是取决于经济前景。

“经济情况可能与美国联邦公开市场委员会(FOMC)的预期相去甚远，”杜德利对记者说。

“如果就业市场情况及经济成长动能不如FOMC的预期--而且最近几年也确实如此--那么我会认为资产购买计划将以较大的规模持续一段时间，”杜德利说。

鲍威尔则强调，缩减QE3的时程可能延后，而且“持续一段时间”的可能性很大。他在华盛顿智库Bipartisan Policy Center中说。他表示，购债规模缩减速度可能比当前计划的还要快，但必要时，甚至也有可能提高购买规模。

“市场从5月以来的调整，已经超过消化政策走向的合理程度，”鲍威尔说。

“从市场预期2014年联邦基金利率上升的程度来看，显示经济成长的表现将比FOMC多数官员或民间人士所预估的还要强，”鲍威尔说。

与杜德利和鲍威尔一样，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四也表示，经济走向将决定美联储购债计划的命运。但他也称，如果经济表现一如预期，缩小一点规模也并无不可。

“购买资产并没有按‘预先决定的’缩减计划，也没有一个固定的停止点，”洛克哈特在为Kiwanis Club of Marietta准备的演讲稿中这样表示。

**投资者对战决策者**

面对美国经济复苏时断时续，美联储自2008年末以来一直维持联邦基金利率在近零水平，并承诺只要通胀低于2.5%，就会一直维持当前利率水平，直到失业率从当前的7.6%跌到6.5%为止。

芝加哥期货交易所(CBOT)期货合约显示，尽管公布的预估显示大部分美联储决策者预期要到2015年才会收紧政策，但交易商已经将首次加息的预期提前至2014年后期。

杜德利称，近期市场关于提前加息的预期与FOMC的声明和预期“相当不同步”。他是伯南克的亲密盟友，并与鲍威尔一样拥有永久投票权。

杜德利表示，即使在缩小第三轮量化宽松政策规模的时间表里，“距离上调短期利率也还有很远的距离”，并称就算失业率跌到6.5%，美联储也可以将近零的利率维持“相当长一段时间”。

劳动市场一直是美联储QE3锁定的目标，而杜德利说劳动市场“还称不上稳健”，还说“经济还有很多低迷之处”。

美联储的两大刺激措施--QE3及低利率--对于经济持续成长发挥作用的方式不同；美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.8%，低于平均水平，这是美国经济另一令人感到忧心的迹象。

周四美国股市上涨、美国公债收益率(殖利率)下跌，因市场在近期戏剧性的抛盘之后出现趋稳迹象。

鲍威尔指出，这些扰动因素中有部分恐怕是难以避免，因对经济和美联储政策的看法不断转变，需要小心翼翼地就此进行沟通。但他同时指出，实质利率仍处于历史低档，在此同时股市估值看似仍在正常区间之内。

杜德利指出，美联储正密切观察市场：“无疑地金融情势趋紧将会对经济成长率造成一些冲击...但是更为重要的是，这些经济数据所实际呈现出来的财政政策与经济基本面改善间的拉锯情形。”

当被问及伯南克上周试图澄清QE3计划的议题时，杜德利表示，”部分市场人士将之视为暗示或讯号，但我认为这并非如此。”

“讲白了，我们正试图以非常透明的方式进行沟通，”他补充道。“如果人们做出错误解读，认为我们在暗示些什么，我认为这并不是我们试图做到的事情。”(完)

(编译 郑茵/李爽/张明钧; 审校 徐文焰/张荻)

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