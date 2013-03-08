金砖四国云计算相关政策落后

路透华盛顿3月7日（记者 Doug Palmer） - 美国行业组织商业软件联盟（Business Software Alliance，BSA）周四称，金砖四国--巴西、俄罗斯、印度和中国在云计算方面的政策仍远落后于发达国家，不过去年各国都取得了一些进展。

微软(MSFT.O)等巨头都是BSA的成员。BSA称，该组织第二个年度云计算报告调查的24个国家中，金砖四国都处在下半区。

巴西得分为44.1，从最后一名升至倒数第三，打分为百分制。中国、印度和俄罗斯的得分分别为51.5、53.1和59.1，排名都上升了两位。

BSA总裁Robert Holleyman指出，“云计算现在是IT行业的热点”，美国企业对云计算政策好的国家兴趣很高。

BSA报告称，集合大量数据的大型数据中心对黑客颇具诱惑性，成为其发动攻击的新目标，因此执法官员和云计算提供方使用恰当工具对抗入侵非常重要。

“澳大利亚、法国、德国和日本在对抗网络犯罪方面的得分非常高。加拿大、中国韩国、俄罗斯和越南则得分很低。巴西的进步最大，经过长期努力后终于通过了网络犯罪立法。”报告称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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