盛大文学与新华传媒达成战略投资合作协议

路透上海7月17日 - 继上周获得高盛(GS.N)等机构共1.1亿美元战略投资后，中国最大的网络文学出版平台--盛大文学又获新华社旗下公司注资，双方还将在数字阅读、版权开发等领域推进合作，有助盛大文学在上市前完善产业链布局。

新华社周二稍晚报导称，盛大文学与新华新媒文化传播有限公司周二签署战略投资与合作备忘录。双方将聚合各自资源,在文化创意及新媒体领域,以资本层面合作和内容资源整合的形式开展全面战略合作。双方将在数字阅读、版权开发、信息服务和电子报纸杂志分销平台等领域推进合作,同时在网络媒体拓展上相互提供数据、技术等方面的支持。

报导指出，新华新媒公司将发挥在新闻信息产品采集网络、采集制作、媒体品牌等方面的优势,助力即将上市的盛大文学完善产业链布局,巩固和提升盛大文学的行业领导地位。

报导未透露新华传媒此次注资的金额。

盛大文学是已退市的盛大互动娱乐SNDA.UL的子公司。稍早，盛大文学宣布已撤回赴美首次公开发行（IPO）的申请，理由是海外市况不佳，有业内人士预计，盛大文学可能最快在第四季重提上市计划。上周其宣布获得高盛和淡马锡共计1.1亿美元的私募投资，所募资金主要用于实现盛大文学新的开放战略和移动战略。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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