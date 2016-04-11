中电控股研究兴建海上LNG接收站 分散气源以增议价能力

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透香港4月11日 - 香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周一称，正在研究兴建海上液化天然气（LNG）接收站向国际市场直接购买天然气，藉此分散气源以提升议价能力。
现时中电于香港的燃气发电机组由中国海洋石油(0883.HK)以及中国石油(0857.HK)(601857.SS)供应天然气，价格受国内气价主导。为引入价格较具竞争力的LNG，该公司初步拟在香港索罟群岛海域兴建海上LNG接收站。
中电相关发言人表示，希望短期内开展环境评估工作，以决定是否“去马”，一旦落实兴建海上LNG接收站，预计工程建筑期为两年。
中电早在20年前已从中海油崖城气田引入天然气作为发电燃料，随着崖城气田产量递减，2012年起从崖城附近的小气田采购，翌年开始向中石油西气东输二线采购。
今年2月，中电旗下青山发电与中海油签署合约，最快由2018年起利用现有崖城天然气管道，从南中国海文昌气田输入天然气，以满足中期需求。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。