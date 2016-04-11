中电控股研究兴建海上LNG接收站 分散气源以增议价能力

路透香港4月11日 - 香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周一称，正在研究兴建海上液化天然气（LNG）接收站向国际市场直接购买天然气，藉此分散气源以提升议价能力。

现时中电于香港的燃气发电机组由中国海洋石油(0883.HK)以及中国石油(0857.HK)(601857.SS)供应天然气，价格受国内气价主导。为引入价格较具竞争力的LNG，该公司初步拟在香港索罟群岛海域兴建海上LNG接收站。

中电相关发言人表示，希望短期内开展环境评估工作，以决定是否“去马”，一旦落实兴建海上LNG接收站，预计工程建筑期为两年。

中电早在20年前已从中海油崖城气田引入天然气作为发电燃料，随着崖城气田产量递减，2012年起从崖城附近的小气田采购，翌年开始向中石油西气东输二线采购。

今年2月，中电旗下青山发电与中海油签署合约，最快由2018年起利用现有崖城天然气管道，从南中国海文昌气田输入天然气，以满足中期需求。（完）