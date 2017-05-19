中电控股遭澳洲Iona燃气厂交易买方入禀申索约9.67亿澳元

路透香港5月19日 - 中电控股(0002.HK)周五称，收到由Iona燃气厂买方Lochard Energy的申索陈述书，要求赔偿约9.67亿澳元（55.82亿港元）。

中电于2015年12月透过其非直接全资附属公司EnergyAustralia以现金总代价17.8亿澳元（99.91亿港元）完成出售位于澳洲维多利亚省西南部的Iona燃气厂全部权益予Lochard Energy。

今天，EnergyAustralia及其子公司EnergyAustralia Investments收到由Lochard Energy发出的申索陈述书，要求索取赔偿损失约9.67亿澳元或7.8亿澳元，并指称出售协议中对有关Iona燃气厂技术表现的若干陈述欠缺完整或具误导性。

中电表示，“EnergyAustralia及EnergyAustralia Investments将对索赔作出强力抗辩。基于现有资料，本公司认为该索赔导致中电集团有重大的经济利益流出的可能性不大。”

中电周五早盘逆市跌0.42%，报83.75港元。（完）

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