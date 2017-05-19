中电控股遭澳洲Iona燃气厂交易买方入禀申索约9.67亿澳元

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月19日 - 中电控股(0002.HK)周五称，收到由Iona燃气厂买方Lochard Energy的申索陈述书，要求赔偿约9.67亿澳元（55.82亿港元）。
中电于2015年12月透过其非直接全资附属公司EnergyAustralia以现金总代价17.8亿澳元（99.91亿港元）完成出售位于澳洲维多利亚省西南部的Iona燃气厂全部权益予Lochard Energy。
今天，EnergyAustralia及其子公司EnergyAustralia Investments收到由Lochard Energy发出的申索陈述书，要求索取赔偿损失约9.67亿澳元或7.8亿澳元，并指称出售协议中对有关Iona燃气厂技术表现的若干陈述欠缺完整或具误导性。
中电表示，“EnergyAustralia及EnergyAustralia Investments将对索赔作出强力抗辩。基于现有资料，本公司认为该索赔导致中电集团有重大的经济利益流出的可能性不大。”
中电周五早盘逆市跌0.42%，报83.75港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。