独家：CLS亚洲主管称人民币加入汇市结算系统仍需数年

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透伦敦5月4日 - 中国人民币与全球结算系统--持续联系结算及交付系统(CLS)的整合，需要数年时间才能完成，尽管日交易规模达5万亿(兆)美元的全球汇市需求迫切；不过该公司亚洲主管Rachael Hoey表示，正逐步与政策制定者沟通。
Hoey在2013年成为CLS亚洲主管后的首次访谈中表示，与中国当局的磋商是具有“建设性”且“正面”的，并称这段时间CLS在亚洲地区的业务已有明显增长。
不过，多家全球主要外汇交易银行的高级经理皆表示，人民币在CLS中缺席，逐渐成为他们在这个发展最强劲市场的一大疑虑。几位高级经理对于人民币能否在未来两年内加入CLS已表怀疑。
Hoey承认CLS在说服中国签字加入方面进展缓慢。CLS由全球几十家大型商业银行所拥有，是汇市中至关重要且占主导地位的一个基本组成部分。
“尽管全世界都希望加快速度，但并没有办法总是如愿，”被问及是否对公司就此事的进展感到失望时，Hoey如是表示。她在三年前曾表示该问题是“至关重要的”优先任务。
“我们的汇率计划分三个阶段：预备、审核和执行。预备阶段可能会花上数年之久。”
与此同时，人民币日交易量大增至数以百亿美元计，迫使银行寻找其他方式来抵消清算风险。
可以选择的是中国自主开发的国内CIPS系统，以及香港现有的清算基础架构；银行业者称香港的系统是有效的，但无法处理随着在岸人民币交易自由化而暴增的交易。
Hoey称，中国官员很清楚外汇市场基础架构需进行改变，允许对冲及其他操作进行；这些操作是中国希望扩张的债券等资本市场发展的一部分。
“任何一个经济体都得管理复杂的问题，更甭提身为全球第二大经济体的中国。所以必须要有耐心和合作...方法和时间安排将由中国当局指示。我们一些外汇项目的预备阶段都很长。”
2002年推出的这套系统，是过去十年外汇交易增加两倍的一大关键因素。
但在香港和伦敦这些人民币主要国际交易中心的银行家们表示，中国可能考虑单干，并正在建立自己的独立基础设施。
中国央行和外管局均拒绝对这一问题置评。
有人暗示，CLS位于美国的总部，可能是促使中国决策者自己寻找解决之道的因素之一。Hoey对这种说法给予驳斥。
她表示，CLS并未把全副精力都放在寻找一个解决离岸市场问题的单独办法上。她的话为探究人民币何时加入该系统提供了又一个线索。
“我们根据人民币作为一个整体来考量而划拨资源，”她说。
“无论在什么地方交易，人民币结算时区分境内和离岸市场，这样做是不合适的。和其它许多货币一样，我们预计这将是一个耗时数年的项目，我们必须把资源投入到问题的最终解决方案，而不是着眼于短期。”(完)
(编译 陈宗琦/王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰/龚芳/李春喜)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
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路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。