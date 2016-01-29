中信里昂证券发布猴年风水指数 看好“金、水”行业上半年表现

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透香港1月28日 - 中信里昂证券周四发布的风水指数显示，猴年恒指料有不错的开局，“金”、“水”相关行业上半年有望走强，但恒指年中或出现短时回调。
该指数预计，白银、黄金、汽车、金融、博彩、运输和机械行业上半年表现向好。油气、公用事业、科技、电信和互联网企业开年势头良好，随着四季度猴子开始乱窜，这些板块表现或急转直下；尽管利率上升，该风水指数预示房地产行业料迎来晴空。
根据该风水指数，猴年上半年恒生指数.HSI将获得灵猴护航向上攀升，但年中会一度下探，随后重新回升。
“这是为未来定下更强基调的一年，”中信里昂证券称。“对正在如火如荼开展‘一带一路’建设的中国而言，这是个好消息，对外战略上，实现国富民强、保障国家安全正是中国‘现代版西游’的两大动力。”
“总体而言，今年宜放慢脚步、进行考虑周详的扩张。”
牛年和蛇年出生的人猴年运势良好，对于蔡英文这样的火猴年生人，猴年对他们的工作、出行与财政状况有利。
风水指数还表示，火狗运势犬牙交错，美国共和党总统参选人特朗普要留神自己的花费，也要提防生于火猪年巧舌如簧的希拉里。（完）
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。