中信里昂证券发布猴年风水指数 看好“金、水”行业上半年表现

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月28日 - 中信里昂证券周四发布的风水指数显示，猴年恒指料有不错的开局，“金”、“水”相关行业上半年有望走强，但恒指年中或出现短时回调。

该指数预计，白银、黄金、汽车、金融、博彩、运输和机械行业上半年表现向好。油气、公用事业、科技、电信和互联网企业开年势头良好，随着四季度猴子开始乱窜，这些板块表现或急转直下；尽管利率上升，该风水指数预示房地产行业料迎来晴空。

根据该风水指数，猴年上半年恒生指数 将获得灵猴护航向上攀升，但年中会一度下探，随后重新回升。

“这是为未来定下更强基调的一年，”中信里昂证券称。“对正在如火如荼开展‘一带一路’建设的中国而言，这是个好消息，对外战略上，实现国富民强、保障国家安全正是中国‘现代版西游’的两大动力。”

“总体而言，今年宜放慢脚步、进行考虑周详的扩张。”

牛年和蛇年出生的人猴年运势良好，对于蔡英文这样的火猴年生人，猴年对他们的工作、出行与财政状况有利。