里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
报告也称，鸡年也少不了一些“鸡生蛋还是蛋生鸡”的难题，因此今年投资的关键是瞅准时间，同时把握好热点。
“早起的鸡儿有虫子吃，要拿出闻鸡起舞的毅力和鹤立鸡群的气势，把握‘鸡会’、随‘鸡’应变。”风水报告称。
风水报告中提及香港房地产行业时称，即便人民币进一步下跌，北京的表亲（大陆人）也会身着华服、带着成吨的现金前来，地产将因此持续高温。（完）
(记者 毕晓雯；审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。