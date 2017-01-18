里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业

路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。

报告也称，鸡年也少不了一些“鸡生蛋还是蛋生鸡”的难题，因此今年投资的关键是瞅准时间，同时把握好热点。

“早起的鸡儿有虫子吃，要拿出闻鸡起舞的毅力和鹤立鸡群的气势，把握‘鸡会’、随‘鸡’应变。”风水报告称。

风水报告中提及香港房地产行业时称，即便人民币进一步下跌，北京的表亲（大陆人）也会身着华服、带着成吨的现金前来，地产将因此持续高温。（完）