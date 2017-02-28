中信里昂证券将关闭美国股票研究业务 拟推出固定收益业务

路透2月28日 - 香港中信里昂证券将关闭旗下股票研究服务部门，使美国员工人数减半，因收入下降促使其对最近扩大美国业务的举措做出重大调整。

中信里昂证券高层Simone Wheeler表示，这一行动将影响到美国约90个职位。但她表示，这只是部分撤退，中信里昂已计划今年推出固定收益服务，以扩大在美国业务。

中国中信证券(600030.SS)旗下的中信里昂证券2009年开始在美国运营股票业务，并逐渐组建了逾180人的团队。中信里昂甚至在2015年末在美国聘用研究、销售和交易人员。

“股票研究收入下降确实影响了我们的业务。不只这一个触发因素，或许还有许多，但这是最重要的一个，”Wheeler周二对路透表示。

“过去一年左右，我们愈发感觉到把它打造成可行性业务变得愈发困难，”她说，并称中信里昂将继续保留在美国的销售团队，向投资者销售亚洲股票。

知名银行分析师Mike Mayo和资深科技研究分析师Ed Maguire也受到中信里昂关闭美国股票研发业务决定的影响。(完)