地中海俱乐部CEO称2018年起每年将新开三到五家度假村

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎6月7日 （记者 Dominique Vidalon/Pascale Denis） - 地中海俱乐部（Club Med）首席执行官周二称，该公司正在再次扩张，计划从2018年起每年新开三到五家度假村。复星集团旗下复星国际(0656.HK)一年半前以9.39亿欧元（11亿美元）收购地中海俱乐部。
地中海俱乐部的竞争对手AccorHotels(ACCP.PA)正试图限制中国股东锦江股份(600754.SS)的增持步伐，而地中海俱乐部首席执行官Henri Giscard d'Estaing称，有一个“稳定而强大的股东”令人高兴。
“是我们希望拥有一个中国合作伙伴，因为我们预计中国将成为（全球）第一大旅游市场，而在该市场单打独斗非明智之举。”他在一个新闻发布会间隙说道。
复星集团是中国最大的综合类民营企业集团。经过与意大利巨头Andrea Bonomi展开近两年的激烈争夺，复星于2015年1月控股地中海俱乐部。那次收购成为法国企业史上最长的收购战。
“那次收购战延缓了我们的步伐。好消息是我们正迎头赶上。我们的目标是从2018年起每年新开三到五家度假村。”Giscard说道。
地中海俱乐部目前在全球经营着67家度假村，其中约75%为豪华度假村。去年，中国成为该公司仅次于法国的第二大市场。
Giscard称，地中海俱乐部在华经营着四家度假村，分别位于亚布力、桂林、珠海东澳岛和三亚，预计今年年底第五家将开业。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。