地中海俱乐部CEO称2018年起每年将新开三到五家度假村

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月7日 （记者 Dominique Vidalon/Pascale Denis） - 地中海俱乐部（Club Med）首席执行官周二称，该公司正在再次扩张，计划从2018年起每年新开三到五家度假村。复星集团旗下复星国际 一年半前以9.39亿欧元（11亿美元）收购地中海俱乐部。
地中海俱乐部的竞争对手AccorHotels 正试图限制中国股东锦江股份 的增持步伐，而地中海俱乐部首席执行官Henri Giscard d'Estaing称，有一个“稳定而强大的股东”令人高兴。
“是我们希望拥有一个中国合作伙伴，因为我们预计中国将成为（全球）第一大旅游市场，而在该市场单打独斗非明智之举。”他在一个新闻发布会间隙说道。
复星集团是中国最大的综合类民营企业集团。经过与意大利巨头Andrea Bonomi展开近两年的激烈争夺，复星于2015年1月控股地中海俱乐部。那次收购成为法国企业史上最长的收购战。
“那次收购战延缓了我们的步伐。好消息是我们正迎头赶上。我们的目标是从2018年起每年新开三到五家度假村。”Giscard说道。
地中海俱乐部目前在全球经营着67家度假村，其中约75%为豪华度假村。去年，中国成为该公司仅次于法国的第二大市场。
Giscard称，地中海俱乐部在华经营着四家度假村，分别位于亚布力、桂林、珠海东澳岛和三亚，预计今年年底第五家将开业。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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