Club Med料支持中国复星国际的出价 未来几天将作回应

路透巴黎1月4日 - 法国度假村运营商Club MediterraneeCMIP.PA本周预计会支持中国富商郭广昌牵头财团的收购出价，此前参与竞购的意大利富豪Andrea Bonomi拒绝提高出价。

Bonomi的决定，给这场法国现代企业并购史上持续最久的竞购大战划上句号，也消除了Club Med未来的不确定性。受欧洲需求疲软和巨额重组成本困扰，该公司处境艰难。

投资者希望该公司的新东家能够在中国等市场向高端重新定位以及业务扩张方面进行投资，这应会扩大传统上以欧洲人为主的客户基础。

郭广昌认为收购Club Med是一项理想的投资，有利于开发中国日益富足的城市居民旅游度假的需求。据福布斯估计，郭广昌的净资产约为43亿美元。

Club Med董事会曾表示，只对最后的出价做出回应。该公司发言人周日表示，未来几天公司预计会就中国企业的收购出价发表声明。

法国金融市场管理局(AMF)将对这项收购案进行审查，并给出时间表。本项收购对Club Med的估值为9.39亿欧元(11.3亿美元)。

郭广昌提出的报价为每股24.60欧元，较Bonomi的最新价高出0.60欧元；自郭广昌在2013年5月提出17欧元的报价以来，这已经是第八个收购报价了。

中方本次报价对Club Med的估值相当于该公司目前基本盈利预估的15倍以上，而其所在行业的平均水平为13倍左右。

Club Med股价周五收报25.09欧元。Bonomi旗下Global Resorts周五表示，所持有的Club Med股份要么趁这次机会卖给郭广昌旗下的Gaillon Invest II，要么在市场上出售。

Gaillon Invest II发言人周末对Bonomi不再竞购的声明作出回应，“我们注意到这个决定，并且感到满意。”

以执行长Henri Giscard d'Estaing为首的Club Med管理层一致支持郭广昌的收购计划。

Gaillon Invest II的多数股份为郭广昌旗下的复星国际(0656.HK)持有，目前其具体股权构成为：复星国际持有62.6%，葡萄牙保险商Fidelidade持有20%，法国私募股权公司Ardian持有5.8%，Club Med管理层持有2.9%，另外中国众信旅行社持有8.7%。

如果本次收购获得批准，巴西Nelson Tanure集团可能也会入股，购得Gaillon II的20%股权。Club Med将与该集团合作在巴西开设第四个度假村。(完)

(编译 李春喜/郑茵 审校 徐文焰)

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