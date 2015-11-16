沪综指先抑后扬逆转收升 中小盘股走势活跃抵消偏空因素

路透北京11月16日 - 中国股市沪综指周一先抑后扬，最终逆转跌势收升。分析师称，今日大盘受周末不佳消息面影响低开，新股IPO和融资保证金比例提高对短期资金面预期有所扰动，但中小盘股保持活跃态势，对人气有所提振，拉动大盘逐步走高回收3,600点，预计短期市场仍需震荡蓄势。

沪综指.SSEC收报3,606.96点，涨26.12点或0.73%，今日上海A股成交3,686亿元人民币，上日成交4,675亿元。

“实际上（大盘）低开以后整体还是比较稳，没有出现破位、恐慌，应该说一种正常的调整。”首创证券策略分析师邵帅表示，今天消息面虽然偏空，但未对市场形成实质性冲击，大盘顺势消化获利盘压力。

他称，提高融资保证金比例将影响资金入场的节奏和规模，短期影响更多体现在心理层面。另外最近一批新股IPO发行仍将按以往方式，新股申购虽仍将冻结部分资金，但对资金面整体可控。而法国恐怖袭击也将增加全球金融市场的避险情绪，对A股投资者情绪有一定影响。

中国沪深证交所周五表示，为防范系统性风险，有必要实施逆周期调节，决定将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%，并自11月23日开始实施。

中国证监会此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。

创业板指数P收涨3.21%，近80只创业板股票涨停报收。

沪深300指数收报3,764.13点，涨0.48%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,742点，涨0.35%，成交12,656手。130亿元额度的沪股通净卖出0.1亿元。（完）