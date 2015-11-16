沪综指先抑后扬逆转收升 中小盘股走势活跃抵消偏空因素

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月16日 - 中国股市沪综指周一先抑后扬，最终逆转跌势收升。分析师称，今日大盘受周末不佳消息面影响低开，新股IPO和融资保证金比例提高对短期资金面预期有所扰动，但中小盘股保持活跃态势，对人气有所提振，拉动大盘逐步走高回收3,600点，预计短期市场仍需震荡蓄势。
沪综指.SSEC收报3,606.96点，涨26.12点或0.73%，今日上海A股成交3,686亿元人民币，上日成交4,675亿元。
“实际上（大盘）低开以后整体还是比较稳，没有出现破位、恐慌，应该说一种正常的调整。”首创证券策略分析师邵帅表示，今天消息面虽然偏空，但未对市场形成实质性冲击，大盘顺势消化获利盘压力。
他称，提高融资保证金比例将影响资金入场的节奏和规模，短期影响更多体现在心理层面。另外最近一批新股IPO发行仍将按以往方式，新股申购虽仍将冻结部分资金，但对资金面整体可控。而法国恐怖袭击也将增加全球金融市场的避险情绪，对A股投资者情绪有一定影响。
中国沪深证交所周五表示，为防范系统性风险，有必要实施逆周期调节，决定将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%，并自11月23日开始实施。
中国证监会此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。
创业板指数P收涨3.21%，近80只创业板股票涨停报收。
沪深300指数收报3,764.13点，涨0.48%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,742点，涨0.35%，成交12,656手。130亿元额度的沪股通净卖出0.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。