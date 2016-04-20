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中国财经 | 2016年 4月 20日 星期三 17:54 BJT

法国达飞与中远集装箱运输等四家业者成立大洋联盟

路透巴黎4月20日 - 法国航运企业达飞集团(CMA CGM)周三表示，达飞、中远集装箱运输、长荣海运(2603.TW)及东方海外航运(0316.HK)成立一船舶共享联盟，以亚洲航线为合作重点。

达飞集团在新闻稿中表示，新联盟计划于2017年4月开始运作，首次合作期限为五年。

达飞集团表示，这个名为“大洋联盟”的合作协议将拥有350艘集装箱船舶的船队，初步阶段将部署40多条服务航线。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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