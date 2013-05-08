招商银行行长马蔚华将卸任

路透香港/上海5月8日 - 二位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行(601939.SS)(0939.HK)北京分行现任行长田惠宇。

上述熟知此事的消息人士都表示，招行周三应该会有公告。具体原因将是正常退休。现年65岁的招行行长马蔚华，本届任期期满日为今年6月，已到退休年龄。

“马行长到退休年龄了。他在招行14年了，贡献很大。”消息人士称。

路透已联系招行，该行相关人士称需等待公司正式公告，目前不做回应。

在履行完相关程序后，田惠宇将接任此职。他目前任建行零售业务总监兼北京市分行行长，已在建行工作七年。

招行是中国最大的股份制银行，首创的一卡通业务对银行业产生很大的影响。今年一季度，该行净利润同比增长11.84%，达130.2亿元人民币(完)

(记者 徐永/赵红梅; 审校 毕晓雯/杨淑祯)

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