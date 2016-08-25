招行称暂停与部分商业银行票据交易 仅因达到交易额度上限

路透上海8月25日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)周三稍晚公告，鉴于与部分商业银行票据交易已达交易额度上限，因此通知下属机构暂时控制与部分商业银行的票据交易；此举并不表明后者票据管理存在重大隐患，对媒体误读给相关银行造成的不利影响深表歉意。

刊登在招行官网的声明称，“为分散票据交易风险，我行对所有票据交易对手设置交易额度，...目前，与相关银行包括票据业务在内的多项同业合作均在正常开展中。”

日前有部分媒体和微博用户称，包括招商银行在内的若干银行，对部分商业银行票据业务额度进行暂时冻结，冻结期间不允许分行新增买入名单内银行承兑的票据。

此前票据市场风险多集中在纸质票据上，但近来被认为安全性较高的电票也开始涉及。

本月稍早，21世纪经济报导援引知情人士称，有不法分子利用虚假材料和公章，在工行(601398.SS)廊坊分行开设一家城商行同业账户，开出10亿级数额电票，并辗转到恒丰银行等贴现，后恒丰银行发现问题报案。

招行A股周四早盘报18.37元人民币，跌1.34%。(完)

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