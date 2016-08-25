招行称暂停与部分商业银行票据交易 仅因达到交易额度上限

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月25日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)周三稍晚公告，鉴于与部分商业银行票据交易已达交易额度上限，因此通知下属机构暂时控制与部分商业银行的票据交易；此举并不表明后者票据管理存在重大隐患，对媒体误读给相关银行造成的不利影响深表歉意。
刊登在招行官网的声明称，“为分散票据交易风险，我行对所有票据交易对手设置交易额度，...目前，与相关银行包括票据业务在内的多项同业合作均在正常开展中。”
日前有部分媒体和微博用户称，包括招商银行在内的若干银行，对部分商业银行票据业务额度进行暂时冻结，冻结期间不允许分行新增买入名单内银行承兑的票据。
此前票据市场风险多集中在纸质票据上，但近来被认为安全性较高的电票也开始涉及。
本月稍早，21世纪经济报导援引知情人士称，有不法分子利用虚假材料和公章，在工行(601398.SS)廊坊分行开设一家城商行同业账户，开出10亿级数额电票，并辗转到恒丰银行等贴现，后恒丰银行发现问题报案。
招行A股周四早盘报18.37元人民币，跌1.34%。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。