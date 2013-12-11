招行天量大宗交易买家浮出水面 安邦财险巨额举牌

路透上海12月11日 -中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)137亿元人民币天量大宗交易背后的买家终于浮出水面。该行公告称，安邦财产保险股份有限日前增持招行11.33亿股，令其持股首次达到并超过招行总股本的5%。这是国内大型股份制银行近年来极为罕见地在单日被巨额资金举牌。

上海证券报报导指出，排除生命人寿是此次巨额大宗交易的抛售方；至于安邦增持招行的原因、背后逻辑、以及该笔天量交易的对手方等，目前仍存有较多盲区。

前日，大宗交易平台显示，招行被九家机构席位抛售11.3亿股，同时有九家机构席位全额接盘。

招商银行公告还指出，本次权益变动属于增持，未触及要约收购。此次增持后，安邦财险持有招行股份达12.61亿股，占招行总股本的5.00000002％，该增持事项未导致本公司第一大股东发生变化；且按照相关规定，将督促信息披露义务人安邦财险股根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

上海证券报并援引安邦保险品牌部回应称，安邦保险集团选择购买招商银行是出于对其未来发展前景看好，做长期价值投资。

“通过举牌，安邦保险集团已成为招行重要投资者，公司有着自己的诉求，绝非简单的财务投资。”报导援引一券商分析师认为，随着安邦保险集团的壮大，各项业务合作都可以在招行平台上来开展。

资料显示，安邦保险集团股份有限公司注册资本人民币900,000万元，目前拥有财险、寿险、健康险、资产管理、保险销售、保险经纪、银行等多种业务，是一家综合性保险集团，总资产规模达5100亿元。

招商银行A股周二收报11.09元人民币，过去一个月上涨4.82%。(完)

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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