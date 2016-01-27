招商银行向滴滴出行投资2亿美元--消息人士

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月27日 - 据了解情况的消息人士透露，中国招商银行(600036.SS)同意向打车公司滴滴出行（滴滴快的）投资2亿美元，作为30亿美元融资案的一部分。
公司的一位女发言人拒绝就招商银行投资一事发表评论，但表示滴滴出行在最新一轮融资过后估值达到165亿美元。
招商银行拒绝置评。
滴滴出行在周二宣布了与招商银行建立战略合作伙伴关系的决定。(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)