招商银行向滴滴出行投资2亿美元--消息人士

路透北京1月27日 - 据了解情况的消息人士透露，中国招商银行(600036.SS)同意向打车公司滴滴出行（滴滴快的）投资2亿美元，作为30亿美元融资案的一部分。

公司的一位女发言人拒绝就招商银行投资一事发表评论，但表示滴滴出行在最新一轮融资过后估值达到165亿美元。

招商银行拒绝置评。

滴滴出行在周二宣布了与招商银行建立战略合作伙伴关系的决定。(完)