版本:
中国
中国财经 | 2016年 1月 27日 星期三 16:09 BJT

招商银行向滴滴出行投资2亿美元--消息人士

路透北京1月27日 - 据了解情况的消息人士透露，中国招商银行(600036.SS)同意向打车公司滴滴出行（滴滴快的）投资2亿美元，作为30亿美元融资案的一部分。

公司的一位女发言人拒绝就招商银行投资一事发表评论，但表示滴滴出行在最新一轮融资过后估值达到165亿美元。

招商银行拒绝置评。

滴滴出行在周二宣布了与招商银行建立战略合作伙伴关系的决定。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐