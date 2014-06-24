热点聚焦：招行借银联卡助港人购内地理财产品引监管关注

路透香港6月24日 (记者 赵红梅) - 尽管香港居民向内地同名人民币汇款仍维持每天8万元的最高限额，但已有银行为招徕生意而打起“擦边球”。招商银行(600036.SS)近期提供的“另类通道”就悄然突破该红线，但与此同时亦因变相突破外汇管制而引起监管层关注。

该通道的具体操作是，通过在香港分行发行人民币银联卡，在内地提供刷卡突破限额，并向投资者促销理财产品。香港居民可借此安全快捷地把大额资金一次性转移到内地购买收益率远高于香港的理财产品，而不用像此前一样提心吊胆借助地下钱庄。

香港永久居民Tommy近日就听同事介绍，先去招商银行(3968.HK)香港分行开立一卡通储蓄户口，办妥后存入港币，去深圳的该行网点用POS终端机刷卡直接选购银行理财产品，“一次可以刷不超过90万港币，自动给你兑换成人民币，但需购买该行的理财产品。”

香港3-6个月港元定存利息不到1.3%，而内地不少银行推出的人民币保本理财产品收益率在5%左右。Tommy很是心动，于是在6月初用此方法赴深圳招行一分行购买了30万港元的银行理财产品。

路透分别联系了招商银行总行客服和其香港中环分行，工作人员证实了上述方法，并表示，客户单日(单次亦可)赴内地网点柜台刷其内地储蓄卡，刷卡上限为30万港元，如超过此金额，需填写申请，最高可将单日（单次）大额刷卡限额提至90万港元。

工作人员并告知，客户赴内地银行网点刷其内地储蓄卡时，招行会以香港银联组织的人民币汇率计价兑换成人民币，且不收取手续费。但客户需购买该行发行的理财产品，期限和品种不限。

另据路透了解，招行收购的永隆银行尚未开展相关服务。

中国央行2005年曾规定，香港居民向境内同名人民币汇款每天汇入最高限额8万元，澳门居民最高限额则为5万元，个人人民币现钞每次兑换限额2万元人民币。不过随着离岸人民币快速发展，港澳居民在人民币跨境业务上面临较多掣肘，要求放宽相关上限的呼声亦是不断。

香港金管局相关部门在回复路透查询时表示，在香港发行的人民币银联卡，如在内地使用，只可用作消费用途及在银行柜员机提取现钞，不可用作投资用途。金管局有留意到相关的报导，并会与相关银行及银联跟进；而截至发稿前，招行新闻处负责人则尚未作出回应。

香港东方日报周一亦报导称，香港金管局近期已向招行在内的银行查询有关银联卡的相关事宜，包括有无向投资者推介内地的投资产品，并透过银联卡进行销售，查询对象以中资银行为主。银行界预期，若金管局采取行动后，招行或将暂停有关通道，港人若购买内地理财产品，或要重新跟随每日汇款8万元人民币的限制。

**变相突破资本管制**

一位银行零售部主管认为，招行打的是“擦边球”，此渠道变相突破了外汇管制。如果是银联卡用于消费用途，会计入经常帐项；但若购买理财产品则涉及投资，该方法变相突破资本帐管制。

深圳一位外管局人士透露，招行于几年前在香港推广“两地一卡通”业务，香港居民在香港开户后即可拥有港元账户和内地人民币账户，当时客户通过该业务兑换人民币金额每年累计不能超过等值5万美元，但对汇入内地账户的人民币金额及提现刷卡无任何限制。

“这涉及到境外资本涌入变相突破个人限额制度管理，后来要求整改，‘两地一卡通’就变成了‘一卡换两卡’，即两张卡分别对应原‘两地一卡通’之香港账户和内地账户。”该人士称。

但他亦坦言，目前个人外汇管理的难点在于，资本、贸易项下的外汇资金常借非经营性个人资本项下资金流出入，规避限额制度行为常有发生，外管部门是采取“关注名单”式管理，存在疏漏和不完善，而银行又是追求市场利润最大化，代位监管意识相对较弱。

另一位金融界专家则认为，如果招行的汇率采用的是香港银联汇兑标准，表明资金实际上并未真正出入境，而是通过香港结算；而中国银监会对银联卡消费无明确限制，故只算是打了政策的“擦边球”。

尽管有个人限额制度的管理，但香港居民将资金转移至内地的手法早已成熟和多样，如遍布街头的找换店（地下钱庄）汇寄资金、借贸易公司、借本地居民及非本地居民在人民币业务上的不同政策限制进行账户资金往来、利用跨行分拆结售汇等。

而新兴金融支付手段如银联账户、电子银行、第三方电子支付平台等，亦有工具能帮着办理收付汇和结售汇业务时突破跨境限额。

中国个人跨境人民币业务发展相对迟缓。跨境人民币业务自2009年7月试点以来，业务范围不断拓展，涵盖经常项目和资本项目各个领域，应用主体已从机构法人陆续过渡到个体工商。但随着人民币国际化，放宽人民币资本项目兑换政策限制的呼声也日渐高涨。（完）

(审校 张喜良)

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