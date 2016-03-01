招商局集团持股30.06%跃身成为招商银行实际控制人

路透香港3月1日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)周二公告，国务院国资委已于去年年底批复，以无偿划转方式将中外运长航整体划入招商局集团。至此，招商局集团将成为招商银行实际控制人，可控股达30.06%。

公告称，今年2月24日，经国务院国资委确认，招商局集团已为中外运长航的出资人。中外运长航及其下属公司武汉长江轮船公司持有的招商银行股份由招商局集团间接拥有。从而导致收购人合计持有招商银行的股份超过30%。

而在上述权益变动完成前，招商局集团通过股权、控制、一致行动关系控制的招商局轮船、深圳市招融投资控股、深圳市晏清投资、深圳市楚源投资、Best Winner Investment Ltd.、China Merchants Union (BVI) Limited及招商局实业发展(深圳)合计持有的股权占招行总股本的比例为29.97%。而合并前，中外运长航及武汉长江轮船则合计持有招商银行0.09%的股份。

随着上述权益变动完成,招商局集团可实际控制的招商银行股份合计为30.06%，按照《上市公司收购管理办法》，投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%后，将拥有上市公司控制权。

2013-2014年，安邦财产保险数次举牌，持有招行股份累计达到27亿股，占总股本比例增至10.72%，为第二大股东。

为避免第一大股东地位旁落，招商局集团亦在去年下半年数次增持招商银行股份，以巩固大股东的地位。

招商银行已公布业绩快报，2015年实现净利润576.51亿元人民币，同比增长3.11%；年末不良贷款率则升至1.68%，较2014年末增加0.57个百分点。

招商银行A股周二早盘报14.51元，微跌0.34%。(完)