招行轻型银行显成效 四季度加大零售信贷倾斜--高管

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月22日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)副行长刘建军周四称，该行“轻型银行”的转型成效已经显现，在未来的创新蓝图中，互联网金融是重中之重，近期将发布“未来银行”战略。
他指出，轻型银行的本质是以更少的资本消耗、更集约的经营方式、更灵巧的应变能力，实现更高效的发展和更丰厚的价值回报。招行的“一体两翼”战略定位，将零售金融作为“一体”，公司金融和同业金融作为“两翼”。
“在当前经济下行期，零售金融以其资产质量较为稳定的优势，能够帮助招行更好抵御经济下行的风险，‘一体两翼’也是能有效抵御经济周期风险的结构。”刘建军在银监会例行新闻发布会上称。
从已披露的业绩数据看，招行战略转型的成效正在显现。上半年，招行营业收入保持快速增长，同比增速达23.6%；非息收入占比提升至35.6%，其中资本相关型非息收入占比同比下降13.2%；成本收入比降至24.4%。
刘建军介绍，6月末零售贷款余额达到1.1万亿，占全行客户贷款总额的比重已达44%，尤其是在今年宏观经济下行，公司贷款需求不足的严峻形势下，零售业务的传统优势为招行提供了来源和收益稳定、风险可控的信贷投放渠道。
他并透露，8月份，招行上调个贷计划300亿元；四季度，将结合市场情况进一步加大对零售条线信贷资源的倾斜。
在零售业务方面招行继续进行创新，于10月15日推出“ATM刷脸取款”业务，这也是国内银行首次将人脸识别技术应用到自动取款机上的举措。
在回应刷脸取款如何确保客户账户安全提问时，该行零售网络银行部总经理江朝阳表示，目前招行刷脸识别的应用，也加入取款密码、手机号和金额限制3000元三重保障，在风险上可以控制。
江朝阳还认为，未来人脸识别的技术，在更多的金融产品上面应该有很好的应用前景。一笔金融交易本身最根本的东西包括核身、授权以及资金的清算交割三个环节，核身技术的进步，一定会带来金融交易形态的变化，给社会公众带来更好的交易的体验。
**“未来银行”战略近期发布**
近两年，在“一体两翼”的战略框架下，招行以“流量、平台、数据”为结构布局，在互联网金融领域陆续小范围、试验性地作了一些探索，比如推出了小企业e家、智慧供应链金融系统等互联网金融产品。
刘建军介绍，这两年招行小范围试水互联网金融主要按照“我有什么？我要什么？我怎么付出？”逻辑，开展外接流量，内建平台，流量经营工作。
他透露，对于招行互联网金融更进一步的具体行动，目前还在推进部署中，近期将举行“未来银行”战略发布会，行长田惠宇将亲自阐述招行在互联网金融背景下的“未来银行”战略。
就最近市场热议的资产配置荒问题，该行私人银行部总经理王菁认为，整个的GDP增速逐渐放缓，如果还要求风险收益率继续保持比较高的水平，会出现整个资产配置的VAR值难以保持，资产没有地方可投，就会出现所谓的配置荒。
“如果我们接受无风险收益率下行这样一个背景，把它移到正常的水平来看，我们就会重新修正我们的风险偏好预期，就会觉得目前无论是权益类市场还是债券市场等细分领域，都还是有可投资机会的。”她说。
招行A股周四收低2.1%，报18.29元；H股收低1.7%，报20.25港元。（完）
(发稿 李铮；审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。