专访：移动互联时代招行以内容改造零售 逆向挖掘资产端--高管

作者 李贺/李铮

路透北京11月17日 - 受利率市场化与经济逆周期的叠加影响，中国银行业传统对公业务日渐式微，做强零售业务成为不少中资银行的转型选择；而素有“零售之王”称号的招商银行(600036.SS)(3968.HK)正探索打破零售业务作为中介和渠道的局限，加大内容生产以做强资产池，打造轻型银行。

招行零售金融总部总裁刘加隆接受路透专访时表示，互联网技术对金融业是结构性的改变，不可能以修修补补的方式实现，招行零售二次转型提出“外接流量，内建平台，流量经营”，将从“手机银行”和“掌上银行”两个APP改造零售结构。

“招行零售强，私人银行，财富管理，信用卡都不错，但我们缺的是什么，坦率地说，所有这些东西从结构上都不是互联网结构产品，只是channel。”刘加隆认为，渠道（channel）的价值在移动互联时代遇到挑战，差异化的来源要向内容和设计靠拢。

招行三季报显示，零售金融业务价值贡献持续提升，该业务1-9月税前利润282.60亿元，同比增长31.12%，占公司税前利润的比例达47.67%，同比提升6.70个百分点；零售金融业务营业收入684.55亿元，同比增长37.2%，占公司营业收入的45.97%，轻型银行转型成效显现。

招行副行长刘建军早前表示，轻型银行的本质是以更少的资本消耗、更集约的经营方式、更灵巧的应变能力，实现更高效的发展和更丰厚的价值回报。招行的“一体两翼”战略定位，将零售金融作为“一体”，公司金融和同业金融作为“两翼”。

刘加隆表示，招行选择零售做“一体”有其独特的竞争优势，但它是中介和渠道，内容生产不在体内，而在两翼上，高收益稳健的理财产品来自公司业务条线，资管在同业条线，“未来要走的一条路，不是简单的channel”。

他并谈到，“今天很多银行也打算去做B2B 、B2C，去做社交；但招行想明白一件事情，为什么要把注意力分散出去？我们底下有非常广阔的资产池。”据其透露，招行目前已经开发两个APP平台已各有2,000万真实身份注册的客户，互联网金融战略雏形初显。

在刘加隆看来，未来十至二十年，金融资产将是最主要的财富存在方式和增长方式，自身构成资产池，而招行目前已的资产池已有非常大体量，未来将是更大体量，因此要把资产池的服务做得更好。

中国银行业混业经营大幕拉开，招行今年加大了投行业务布局，大幅增资招银国际，并在总行成立投资银行事业部等。

“我们现在做什么是考虑五年后招行要变成什么样。为什么我们不能成为综合平台？这在招行技术和成本都没问题，但目前监管还不允许。”刘加隆认为，未来混业经营是金融资产池和金融产品设计很重要的组成部分，朝着内容生产的方向想，混业经营才合理。

**战略选择坚持长期最优解**

2004年是招行从传统对公业务向零售业务战略转型的关键节点，正是在这一年刘加隆出任招行北京分行主管行长并分管该行零售业务。从招行北分到信用卡中心再到总行零售部的10年零售经验中，他感受，招行零售业务显现成效的关键是能够坚持基于理性的长期最优解。

上个月中国央行放开存款利率上限后，市场人士预计未来银行的资产结构将发生调整，零售贷款尤其是行用卡、小微等贷款资产占比将逐步提升。尽管如此，公司业务由于投入少、见效快，仍然是银行的短期最佳选择。刘加隆说，招行的零售经验也会和同业分享，但这个长期投入让不少银行在转型过程中就放弃或停滞了。

“10年前招行在全球调研后发现不少主流银行主营都是零售，这和利率市场化有关，利率市场化后公司业务不是长久之计，为此招行要走在前面；但这个转型过程很难，零售的特点是投入庞大，持续时间长，而产出和回报比较慢，并非短期最优解。”他坦言。

按资产计中国第六大商业银行的位置已经易主，招行资产规模于三季度末不敌兴业银行；而招行的营业收入已经在上半年超过了交通银行。

对于较强的创收能力，招行三季报显示，除了手续费佣金收入同比增长 48.27%的较快发展，净利差和净利息收益率环比分别上升 0.12 个和 0.08 个百分点，这受到零售低成本活期存款占比上升以及流动性较为宽松环境下同业资金成本率下降等影响。

对财富管理撬动低成本结算资金的手段，刘加隆引用在招行北分任职时的一个想法：银行除了活期定期之外还能做点什么？结构性存款、本外币理财、基金代销等等，而处理现金只是为了理财的附属刚需功能。

在负债端，零售业务中的财富管理成为一条牵引的主线；而零售业务也在不断创造低风险、高收益的资产。

“目前，招行零售部门已经在供给资产，比如信用卡已经是非常主要的资产来源。”刘加隆指出，招行今年初发行的个人住房抵押贷款支持证券（RMBS）在国内信贷资产证券化产品设计上首次引入优先A层级的再分割，给不同流动性需求的客户选择。

财富管理是招行轻型银行战略转型和大零售业务的重要组成部分。该行三季报显示，其实现财富管理手续费及佣金收入同口径下比去年同期增长99.65%，并带动了非利息净收入的较快增长。然而年中以后的股市动荡使银行财富管理业务重新定位资产配置方向。

尽管如此，刘加隆认为权益类投资仍然是财富管理的长期正确解法，市场的无风险收益在下降，全面机会在减少，但存在结构性机会，因此资本市场仍有广阔空间；之前的市场波动只是把这个进程打乱了。

据悉，招行近期将举行“未来银行”战略发布会。刘加隆坦言，未来银行和现在银行的结构一定不一样，招行会和客户一起创造未来银行，它不会是关起门来自己的想象和一口气的顶层设计，而是迭代和进化的过程，这是完全不同的方法论。（完）