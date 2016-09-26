招商证券锁定马化腾等11名基石投资者 占IPO六成--销售文件

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月26日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国大型券商招商证券(600999.SS)锁定马化腾及多间国内保险公司等11名基石投资者，合占H股IPO（首次公开发售）比重六成。
文件显示，11名基石投资者包括人保集团(1339.HK)旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险(1508.HK)、腾讯(0700.HK)主席马化腾、复星国际(0656.HK)等等，以招股价区间中位数计，认购金额合共8.525亿美元。
招商证券设定招股价区间为每股11.54-12.78港元，初步拟发售约8.91亿股新H股，集资102.85-113.9亿港元（13.26-14.685亿美元），主要用于业务扩充计划。
招商证券今天开始路演，预计于9月30日定价，10月7日在联交所挂牌上市，新股编号“6099”，联席保荐人为招商证券、摩根大通以及摩根士丹利。
以下为各基石投资者认购金额（亿美元）：
1 人保寿险 5.225
2 周大福代理人 0.5
3 East Pacific 0.5
4 中国人寿集团 0.3
5 中国再保险 0.3
6 马化腾 0.3
7 复星国际 0.3
8 国家电网子公司英大信托 0.3
9 云南城投集团子公司彩云国际 0.3
10 乐视网(300104.SZ)合资子公司Legit Value 0.3
11 中国兵器装备集团 0.2
总计 8.525 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。