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中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 10:38 BJT

招商证券锁定马化腾等11名基石投资者 占IPO六成--销售文件

路透香港9月26日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国大型券商招商证券(600999.SS)锁定马化腾及多间国内保险公司等11名基石投资者，合占H股IPO（首次公开发售）比重六成。

文件显示，11名基石投资者包括人保集团(1339.HK)旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险(1508.HK)、腾讯(0700.HK)主席马化腾、复星国际(0656.HK)等等，以招股价区间中位数计，认购金额合共8.525亿美元。

招商证券设定招股价区间为每股11.54-12.78港元，初步拟发售约8.91亿股新H股，集资102.85-113.9亿港元（13.26-14.685亿美元），主要用于业务扩充计划。

招商证券今天开始路演，预计于9月30日定价，10月7日在联交所挂牌上市，新股编号“6099”，联席保荐人为招商证券、摩根大通以及摩根士丹利。

以下为各基石投资者认购金额（亿美元）：

1 人保寿险 5.225

2 周大福代理人 0.5

3 East Pacific 0.5

4 中国人寿集团 0.3

5 中国再保险 0.3

6 马化腾 0.3

7 复星国际 0.3

8 国家电网子公司英大信托 0.3

9 云南城投集团子公司彩云国际 0.3

10 乐视网(300104.SZ)合资子公司Legit Value 0.3

11 中国兵器装备集团 0.2

总计 8.525 （完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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