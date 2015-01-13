招商证券将从1月26日起推出LME交易和清算业务

路透伦敦1月12日 - 伦敦金属交易所(LME)周一表示，中国招商证券(600999.SS)将从1月26日起在LME展开交易和清算业务。

LME在11月时宣布招商证券伦敦分支获准成为第二类会员，可在LME电子平台或通过电话交易，但不能以公开喊价方式交易。

招商证券是第三家可在LME进行清算的中国会员。

另外两家分别是：在2014年1月获准成为LME第一类会员的广发金融交易(英国)有限公司，以及在2012年4月成为第二类会员的中银国际(BOCI Global Commodities (UK) Limited)。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。