招商证券将从1月26日起推出LME交易和清算业务

中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透伦敦1月12日 - 伦敦金属交易所(LME)周一表示，中国招商证券(600999.SS)将从1月26日起在LME展开交易和清算业务。
LME在11月时宣布招商证券伦敦分支获准成为第二类会员，可在LME电子平台或通过电话交易，但不能以公开喊价方式交易。
招商证券是第三家可在LME进行清算的中国会员。
另外两家分别是：在2014年1月获准成为LME第一类会员的广发金融交易(英国)有限公司，以及在2012年4月成为第二类会员的中银国际(BOCI Global Commodities (UK) Limited)。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来中国资本市场开放加速，境外投资者进入中国更加便捷。