招行称不良贷款蔓延但仍可控 股市动荡对理财业务影响不大

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月26日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)上半年不良贷款率上升至1.50%，该行高层表示，不良仍呈蔓延势头但整体可控，而目前资本市场大幅震荡对招行理财业务影响不大，下半年在资管产品设计时将增加结构化幅度并加大杠杆率。
招行周三公布半年报显示，月末不良贷款余额为396.15亿元，比年初增加116.98亿元；不良贷款率为1.50%，比年初提高0.39个百分点；6月末不良贷款拨备覆盖率为204.17%，较上年末下降近30个百分点。
分析师引述招行行长田惠宇在业绩会上的发言称，招行总体上加强不良资产管控，会将不良控制在比较良好的水平。下半年除了关注信用风险以外，在市场风险和利率风险方面要采取更精准的，更加有效的措施。
副行长王良称，招行不良上升势头仍主要在长三角地区，环渤海、珠三角也呈现蔓延势头。并且过去以小企业为主，今年上半年开始向大中型企业蔓延。上半年在产能过剩等传统领域已经累计退出1,000亿元。
根据中国银监会数据，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。上半年实现净利润8,715亿元，与去年同期持平。
经营指标方面，招行上半年实现净利润329.76亿元人民币，同比增长8.26%。受计息负债平均成本率下降较多影响，招行上半年净利差为2.60%，较去年同期的2.48%小幅提高。不过受降息影响，2015年二季度净利差为2.48%，环比下降24个基点。
招行称，考虑到负债成本上升与信贷需求趋弱的叠加效应，预计净利息收益率将受到负面影响。
招商银行A股周三盘中报15.91元人民币，上涨8.2%；香港H股报17.44港元，上涨3.2%。
**将增加结构化资管产品并加杠杆**
招商银行副行长丁伟在业绩会上称，6月末该行权益类资产在5,000亿左右。6月底后每日监测股市变动，目前流动性和补仓情况良好。若沪综指下跌到2,500点附近最大理论损失为6,000万元。
他表示，目前该行涉及资本市场股权类资产余额约3,000亿，下半年将在资管产品设计，考虑加大结构化幅度，以及加杠杆。
中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，政策利好推动中国股市从过去两天暴跌中反弹。沪综指.SSEC最新报3,031点，涨2.24%。
招行中报显示，6月末其理财资金投资两融受益权业务的规模为863.47亿元，较年初增长29.73%。理财资金投资股票二级市场配资业务的规模约为1,523亿元，理财资金投资股票质押融资业务的规模约为325.26亿元。
田惠宇表示，招行上半年加大投行业务布局，包括大幅增资招银国际，并在总行成立投资银行事业部。这是为了应对金融脱媒的外部形势，并配合其财富管理业务。
招行下半年将大力发展财富管理、资产管理、交易银行、投行等轻资产的新兴业务，积极探索大数据和互联网金融相关的新型业务，推进员工持股计划等。
中报显示，上半年招商银行投行与并购业务、金融市场业务均快速发展，其中债务融资工具主承销金额同比增长65%，主承销期数同比增长55%，并购融资发生额同比增长176%。债券业务交易量同比增长211%，衍生品自营交易量同比增长45%，票据业务量同比增长265%。
此外，招行6月末持有的交易性金融资产总额为445.30亿元，较上年末增加约35%；在组合构成方面，持有的政府债券为37.82亿元，较上年末下降近三成，而持有的政策性银行债为114.75亿元，较上年末大增逾八成。（完）
参看相关细节，请点选上海证交所网站 here
(发稿 王蕾； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。