招行称不良贷款蔓延但仍可控 股市动荡对理财业务影响不大

路透北京8月26日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)上半年不良贷款率上升至1.50%，该行高层表示，不良仍呈蔓延势头但整体可控，而目前资本市场大幅震荡对招行理财业务影响不大，下半年在资管产品设计时将增加结构化幅度并加大杠杆率。

招行周三公布半年报显示，月末不良贷款余额为396.15亿元，比年初增加116.98亿元；不良贷款率为1.50%，比年初提高0.39个百分点；6月末不良贷款拨备覆盖率为204.17%，较上年末下降近30个百分点。

分析师引述招行行长田惠宇在业绩会上的发言称，招行总体上加强不良资产管控，会将不良控制在比较良好的水平。下半年除了关注信用风险以外，在市场风险和利率风险方面要采取更精准的，更加有效的措施。

副行长王良称，招行不良上升势头仍主要在长三角地区，环渤海、珠三角也呈现蔓延势头。并且过去以小企业为主，今年上半年开始向大中型企业蔓延。上半年在产能过剩等传统领域已经累计退出1,000亿元。

根据中国银监会数据，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。上半年实现净利润8,715亿元，与去年同期持平。

经营指标方面，招行上半年实现净利润329.76亿元人民币，同比增长8.26%。受计息负债平均成本率下降较多影响，招行上半年净利差为2.60%，较去年同期的2.48%小幅提高。不过受降息影响，2015年二季度净利差为2.48%，环比下降24个基点。

招行称，考虑到负债成本上升与信贷需求趋弱的叠加效应，预计净利息收益率将受到负面影响。

招商银行A股周三盘中报15.91元人民币，上涨8.2%；香港H股报17.44港元，上涨3.2%。

**将增加结构化资管产品并加杠杆**

招商银行副行长丁伟在业绩会上称，6月末该行权益类资产在5,000亿左右。6月底后每日监测股市变动，目前流动性和补仓情况良好。若沪综指下跌到2,500点附近最大理论损失为6,000万元。

他表示，目前该行涉及资本市场股权类资产余额约3,000亿，下半年将在资管产品设计，考虑加大结构化幅度，以及加杠杆。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，政策利好推动中国股市从过去两天暴跌中反弹。沪综指.SSEC最新报3,031点，涨2.24%。

招行中报显示，6月末其理财资金投资两融受益权业务的规模为863.47亿元，较年初增长29.73%。理财资金投资股票二级市场配资业务的规模约为1,523亿元，理财资金投资股票质押融资业务的规模约为325.26亿元。

田惠宇表示，招行上半年加大投行业务布局，包括大幅增资招银国际，并在总行成立投资银行事业部。这是为了应对金融脱媒的外部形势，并配合其财富管理业务。

招行下半年将大力发展财富管理、资产管理、交易银行、投行等轻资产的新兴业务，积极探索大数据和互联网金融相关的新型业务，推进员工持股计划等。

中报显示，上半年招商银行投行与并购业务、金融市场业务均快速发展，其中债务融资工具主承销金额同比增长65%，主承销期数同比增长55%，并购融资发生额同比增长176%。债券业务交易量同比增长211%，衍生品自营交易量同比增长45%，票据业务量同比增长265%。

此外，招行6月末持有的交易性金融资产总额为445.30亿元，较上年末增加约35%；在组合构成方面，持有的政府债券为37.82亿元，较上年末下降近三成，而持有的政策性银行债为114.75亿元，较上年末大增逾八成。（完）

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(发稿 王蕾； 审校 黄凯)

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